Орган фінансового контролю клубів УЄФА ухвалив рішення про допуск чотирьох клубів до європейських турнірів на сезон 2024/25. Жирона та Манчестер Сіті отримали право участі в Лізі чемпіонів, а Манчестер Юнайтед та Ніцца – у Лізі Європи.

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Це рішення стало можливим завдяки змінам в управлінні і фінансуванні клубів, які допомогли уникнути конфлікту з правилами УЄФА про власність кількох клубів. Інвестори передали свої частки в Жирону та Ніццу незалежним довіреним особам через спеціальну структуру, що гарантує автономність управлінських рішень цих клубів протягом сезону 2024/25.

Для клубів встановлені такі умови: довірені особи тепер повністю контролюють їхнє управління, інвестори не можуть впливати на їхні рішення, і клуби не можуть передавати гравців один одному або укладати нові угоди між собою. З 1 липня 2025 року акції Жирони та Ніцци повернуться до інвесторів за умови, що не буде змін в управлінні або фінансуванні клубів.

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