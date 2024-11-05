Ліга чемпіонів УЄФА 2024/25, 4-й тур

ПСВ – Жирона – 4:0

Голи: Фламінго, 16, Тілльман, 33, Бакайоко, 83, Крейчі, 89

Вилучення: Мартінес, 55 (Жирона)

Слован – Динамо Загреб – 1:4

Голи: Стрелец, 5 – Шпікіч, 10, Сучіч, 30, Куленовіч, 54, 72

Циганков екстремально змінив імідж – фото нового образу зірки Жирони та збірної України

Жирона без травмованого Циганкова тільки у контексті провалів його конкурентів. Судячи з результату в Ейндховені, вони не поспішають зайняти місце Віктора – Жирона у матчі з ПСВ завдала всього 7 ударів, награвши на 0,76 очікуваних голів. У чужому штрафному каталонці виконали всього 8 дотиків.

Що найбільш важливо, нідерландці оформили 2:0 ще у перші півгодини. Голами відзначились рожеве Фламінго та Тілльман. За 9 хвилин по перерві гості ще й у меншості залишились – капітан Мартінес вирішив, що з нього досить, отримавши другу жовту. На 76-й Сайбарі забив третій гол, однак його не зарахували через офсайд.

Тим не менш, тотальне домінування ПСВ не могло залишитись без розгрому. Його на 83-й хвилині встановив Бакайоко, а на 89-й Крейчі добив тіло Жирону автоголом. 4:0. Підопічні Мічела програли у третьому матчі ЛЧ з чотирьох.

У паралельному матчі українець Ігнатенко взяв участь у розгромі Слована. Щоправда, є один нюанс – Данило виступає за Слован. Опорник навіть набив непогану статистику в домашці проти загребського Динамо, а словаки в принципі були активнішими (60% володіння, 18:12 за ударами). У гостроті вони теж не поступались, награвши на 1,77 очікуваних голів проти 1,55 у хорватів.

Саме Слован відкрив рахунок на 5-й хвилині внаслідок влучного пострілу Стрелеца. От тільки потім господарі марнували свої нагоди, а Динамо забивало голи. Їх було аж чотири – по два на кожний із таймів. Особливо успішним цей вечір став для П'яци (виконав два асисти) та Куленовіча (оформив дубль). 1:4!

Слован залишився на дні таблиці з нулем очок і -13 за різницею м'ячів. Загреб же вривається у топ-10, обходячи Барселону, Реал, Ювентус і ПСЖ. Такого покращення ЛЧ ви чекали?

Лунін ризикує потрапити у трансферне доміно за участі Барси, Вінісіус шантажує Реал або Хто мстить Флорентіно