Жирона – Севілья – 0:2

Голи: Гонсалес, 30, Ромеро, 55

У черговому турі чемпіонату Іспанії Жирона приймала Севілью. Обидві команди не найкраще розпочали новий сезон: каталонці програли Райо Вальєкано (1:3) та були знищені Вільяреалом (0:5). Своєю чергою "кажани" поступились Атлетіку (2:3) і не встояли з Хетафе (1:2). Український півзахисник Віктор Циганков у заявку Жирони не потрапив через травму, а Владислав Крапивцов повернувся на лаву запасних після повернення дискваліфікованого на минулий матч Пауло Гассаніги.

Перший гол Севільї, забитий в середині тайму, повністю на совісті захисників! Варгас отримав розрізну передачу, яку оборонці мали перехоплювати, але чомусь як стадо баранів побігли поруч з м'ячем. Рубен зробив кульбіт у повітрі й підхопив сферу ліворуч, тоді як два оборонці побігли далі, і відпасував на Гонсалеса. Той зашпортався, давши час обороні зорієнтуватись, однак це їм не допомогло – Альфонсо зумів пробити поміж них у лівий кут, а Морено ще й примудрився повністю закрити для Гассаніги момент удару. На останній хвилині тайму Ромеро міг подвоювати перевагу, але влучив у стійку.

По перерві Ісаак реабілітувався за свій промах. І знову архітектором стрімкої атаки став Варгас, який протягнув м'яч по центрі зі своєї половини поля і віддав розрізний пас на Ромеро ліворуч – той наздогнав м'яч і не зупиняючи його пробив у протихід голкіперу. До слова, двоє захисників каталонців знову супроводжували суперників до останнього подиху, однак їхню користь можна порівняти з польською авіацією, яка підіймається у повітря під час обстрілів України окупантами. Повна катастрофа в обороні.

Варто зазначити, що перед другим голом відновити рівновагу міг Лопес: отримавши передачу у штрафному він пробив надто кволо і кіпер Севільї легко забрав сферу. Попри всі спроби забити бодай гол престижу все так і завершилось сухою перемогою гостей.

Як наслідок, Севілья після 3-х турів набрала 3 бали й піднялась на 12-ту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Жирона без очок остання.

