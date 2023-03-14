Атлетіко мав відчутну перевагу упродовж всього матчу, а Жирона могла похизуватися лише кількома випадами. До двох найкращих був причетний Циганков – пробивав сам і виводив Рікельме на рандеву з Облаком. В обох випадках кіпер Атлетіко виявився сильнішим, не давши українцю продовжити серію результативних матчів (було 3 поспіль з асистами чи голами).

Циганков ледь не покарав Сімеоне – топ-момент і пас під вихід сам на сам не врятували Жирону від поразки Атлетіко

Розв'язка настала у компенсований час, коли Циганкова вже зняли. Мората замкнув дальню стійку на подачі кутового, але лайнсмен зафіксував офсайд. Бригада VAR довго передивлялася епізод і вирішила, що Мартен таки залишив нападника Атлетіко у правильному положенні – 0:1.