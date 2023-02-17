Жирона і Альмерія відкривають 22-й тур Ла Ліги. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Альмерія стартує о 22:00 за київським часом. Каталонці посідають 11 місце Ла Ліги, але відірвалися від зони вильоту тільки на 4 пункти. Альмерія йде на 15-й позиції, маючи на 2 пункти менше за Жирону. Відповідно, у випадку виїзної перемоги Альмерія обійде команду Віктора Циганкова.

Вінгер збірної України вперше потрапив у стартовий склад Жирони. Раніше Циганков двічі вийшов на заміну, не відзначившись результативними діями у матчах з Валенсією і Кадісом.

Пряма трансляція гри – на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Жирона – Альмерія:

Жирона:

Альмерія: