Жирона у рамках 35 туру Ла Ліги приймає Вільяреал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 35 туру Ла Ліги між Жироною та Вільяреалом стартує о 19:30 за Києвом. Телетрансляція доступна на MEGOGO за наявністю відповідної платної підписки. Текстову трансляцію Жирона – Вільяреал відстежуйте на Футбол 24.

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Віктор Циганков виходить на поле з перших хвилин. Крапивцов традиційно у запасі. Команда українців продовжує боротьбу за виживання. Від зони вильоту каталонців відділяє 6 очок. Натомість Вільяреал має всі шанси кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

Стартові склади

Жирона: Гассаніга – Мартінес, Лопес, Крейчі, Блінд – Циганков, Еррера, Артур, Мартін, Порту – Стуані

Вільяреал: Рейс – Наварро, Фойт, Коста, Кардона – Піно, Гуйє, Комесанья, Баена – Пепе, Перес

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