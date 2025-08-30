Жирона та Севілья зіграють матч 3-го туру Ла Ліги сезону 2025/26. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч третього туру Ла Ліги сезону 2025/26 між Жироною та Севільєю відбудеться у суботу, 30 серпня, о 20:30. У Ла Лізі команди стартували однаково жахливо. Жирона поступилася вдома Райо Вальєкано (1:3), а потім зазнала нищівної поразки від Вільяреала – 0:5. Севілья ж, хоч і нав’язувала боротьбу, але також має у своєму активі дві поразки – від Атлетіка (2:3) і Хетафе (1:2).

Де дивитися Жирона – Севілья? Трансляцію матчу можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO. Онлайн дивитися її можна на різних пристроях: смартфонах, планшетах, комп’ютерах та смарт-телевізорах.

Зазначимо, що Віктор Циганков пропускає матч через ушкодження. Тренер Жирони Мічел повідомляв, що український вінгер не тренувався останніми днями, працював індивідуально. А от Владислав Крапивцов, попри слова підтримки від тренера, поступається місцем в основному складі – Пауло Гассаніга виходить на поле після дискваліфікації.

Стартові склади

Жирона:





Севілья:

