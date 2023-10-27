Жирона в рамках 11-го туру іспанської Пірмери 2023/24 приймає Сельту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Жирона – Сельта: стартові склади та онлайн-трансляція – Довбик в основі, Циганков повернувся у заявку

Прем'єрний матч 11-го туру Ла Ліги 2023/24 між Жироною та Сельтою розпочнеться о 22:00 за київським часом. Віктор Циганков відновився від травми, але тренерський штаб вирішив притримати його у запасі. Артем Довбик розпочне зустріч у основному складі. Трансляція поєдинку доступна на MEGOGO.

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Стартові склади

Жирона:

Запасні: Фуідіас, Еспіноса, Кебе, Стуані, Циганков, Хуанпе, Торре, Соліс, Порту, Альмена

Сельта:

Запасні: Марчесін, Каррільйо, Бельтран, Домінгес, Дувікас, Мінгеса, М. Родрігес, Сведберг, Серві, Сотело