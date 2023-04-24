Карло Анчелотті не зможе розраховувати на всіх футболістів у поєдинку 31-го туру Ла Ліги проти Жирони.

Андрій Лунін традиційно потрапив у список гравців Реала на поєдинок чемпіонату Іспанії. А от Карім Бензема проти Віктора Циганкова не зіграє – володар "Золотого м'яча" поза заявкою. Немає також Едена Азара, Девіда Алаби, Ферлана Менді та Дані Себальйоса, інформує офіційний Twitter "вершкових".

Жирона – Реал: Анчелотті відповів, чи зіграє Лунін проти Циганкова

Під питанням участь у поєдинку Родріго та Камавінга. Вони обоє все ж потрапили у заявку, але їхній вихід на поле під серйозним сумнівом. На останньому тренуванні Реала вони не займалися разом з командою. Всього ж у списку Карло Анчелотті на виїзну дуель 21 футболіст.

Матч Жирона – Реал стартує 25 квітня о 20:30 за київським часом. Мадридці посідають друге місце турнірної таблиці, команда Циганкова йде11-ю.