Жирона та Райо Вальєкано відкриють новий сезон Ла Ліги. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

У пʼятницю, 15 серпня, стартує новий сезон Ла Ліги 2025/26, який відкриють Жирона та Райо Вальєкано. Поєдинок пройде на стадіоні Монтіліві в Каталонії та розпочнеться о 20:00 за київським часом. У цьому матчі команди розпочнуть боротьбу за перші очки нової кампанії чемпіонату Іспанії.

Де дивитися Жирона – Райо Вальєкано? Відеотрансляція матчу в Україні буде доступна на MEGOGO. Онлайн дивитися її можна на різних пристроях: смартфонах, планшетах, комп’ютерах та смарт-телевізорах.

У складі Жирони виступають два українські футболісти – вінгер Віктор Циганков та голкіпер Владислав Крапивцов. Проте сьогодні до стартового складу потрапив лише Циганков.

Стартові склади:

Жирона: Гассаніга – Арнау, Крейчі, Давід Лопес, Блінд – Соліс, Еррера – Рока, Аспрілья, Циганков – Міовскі.

Райо Вальєкано: Баталья – Ратіу, Лежен, Луїс Феліпе – Сісс, Унаї Лопес – Ісі, Діас, Альваро – Де Фрутос.

