Жирона та Мальорка зустрінуться у матчі 34-го туру Ла Ліги. Чи вийде на поле Віктор Циганков – дізнайтесь у цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Мальорка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переглянути гру в прямому етері можна на MEGOGO. Віктор Циганков доволі очікувано опинився у стартовому складі жиронців, які наразі борються за виживання.

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Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Арнау Мартінес, Давід Лопес, Крейчі, Блінд – Янгель Еррера, Іван Мартін – Циганков, Артур, Порту – Стуані.

Стартовий склад Мальорки: Грейф – Маффео, Вальєнт, Райльо, Копете, Мохіка – Антоніо Санчес, Саму Коста, Дардер – Ларін, Дані Родрігес.

До слова, Жирона з 35 очками посідає 17-те місце у Ла Лізі – лише три бали відділяють команду Циганкова від зони вильоту. Віктор у поточному сезоні зіграв у 27 матчах, в яких відзначився 2 голами та 4 асистами.