Жирона приймає Леванте у 5-му турі чемпіонату Іспанії. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Леванте відбудеться у суботу, 20 вересня, і розпочнеться о 15:00 за Києвом. Пряму трансляцію поєдинку в Україні можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO за наявності відповідної підписки. У стартовому складі Жирони вдруге поспіль з'явився Владислав Ванат, який оформив гольовий дебют на полі Сельти. Віктор Циганков не встиг відновитися від травми, а Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних.

Мічел – про дебют Ваната та Унаї: "Вони не знають мови"

Склади команд:

Жирона: Гассаніга – Арнау, Рейс, Блінд, Морено – Вітсель, Іван Мартін – Аспрілья, Унаї, Рока – Ванат

Леванте: Раян – Тольян, Ельгесабаль, Морено, Ману Санчес – Оріоль Рей, Венседор, Карлос Альварес, Бругі – Етта Ейонг, Іван Ромеро