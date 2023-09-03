Матч, як і онлайн-трансляція Жирона – Лас-Пальмас, стартує о 15:00 за Києвом. Зустріч у прямому ефірі покаже MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Каталонці видали найкращий старт у власній історії. Після виїзної нічиєї з Сосьєдадом вони обіграли Хетафе і Севілью. "Біло-червоні" розташувались на 3-й позиції, маючи у своєму активі стільки ж очок (7), як ще чотири команди – Атлетіко, Барса, Кадіс і Бетіс. Канарці у поточному сезоні ще не перемагали (поразка і дві нічиї). Однак, підопічні Гарсії Пім'єнти демонструють симпатичний футбол і точно не будуть хлопчиками для биття. Мічел виставив переможний склад з Севільї – Циганков традиційно з'явився у старті, а Довбик опинився на лаві запасних. Артем наразі програє конкуренцію Стуані.

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Склади команд

Жирона: Гассаніга, Арнау, Давід Лопес, Блінд, Мігель, Алейш Гарсія, Еррера, Іван Мартін, Циганков, Савіо, Стуані

Лас-Пальмас: Вальєс, Араухо, Мармол, Алекс Суарес, Кардона, Кіріан, Луаодіс, Вієра, Пехіньйо, Мунір, Каба

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