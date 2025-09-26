Жирона та Еспаньйол зустрінуться у матчі 7-го туру Ла Ліги сезону 2025/26. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Еспаньйол відбудеться у п'ятницю, 26 вересня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку в Україні можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO за наявності відповідної підписки.

У стартовому складі Жирони з'явиться нападник Владислав Ванат. Віктор Циганков не потрапив до заявки через травму, а Владислав Крапивцов перебуває у розташуванні збірної України U-20.

Склад Жирони:

Жирона: Гассаніга, Рінкон, Франсес, Порту, Морено, Мартін (к), Унаї, Реїс, Вітсель, Хіль, Ванат

