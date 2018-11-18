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Жирона – Барселона: Тебас оцінив шанси на проведення матчу у США

17:10 39 Читать на русском
Жирона – Барселона: Тебас оцінив шанси на проведення матчу у США
Хав'єр Тебас / Фото Ла Ліга

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розповів про те, чи відбудеться матч між Жироною та Барселоною у Маямі.

"Шанси на те, що матч між Жироною та Барселоною відбудеться в Майамі складають 83%. Поки нам не скажуть "ні", ми не збираємось зупинятись.

Жирона – Барселона: ФІФА заборонила проводити матч Ла Ліги у США

Поки що ми не отримували офіційних документів, де було б чітко написано "ні". Ніяка організація не відповіла нам офіційною відмовою. Тому ми продовжуємо працювати в даному напрям, щоб отримати відповідь "так", – цитує Тебаса Football-Espana.

Жирона – Барселона: іспанська Федерація футболу заборонила Ла Лізі проводити матч у США

Нагадаємо, Ла Ліга оголосила про укладення угоди з американською медіакомпанією Relevent Sports, за умовами якої кілька матчів сезону пройдуть в Північній Америці.

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Жирона - Барселона: Неділя 27 січня 2019

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