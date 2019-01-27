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Жирона – Барселона: пряма трансляція

16:15 350 Читать на русском
Жирона – Барселона: пряма трансляція
Жирона – Барселона: пряма трансляція

У матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги Барселона протистоїть Жироні. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 21-го туру чемпіонату Іспанії Жирона – Барселона розпочнеться о 17:15 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Жирона - Барселона: Неділя 27 січня 2019

Жирона

live 7'
0 : 0
Барселона
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Іспанія Барселона Барселона Жирона Жирона Жирона - Барселона
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