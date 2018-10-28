Жирона – Барселона: ФІФА заборонить проводити матч в Маямі

Рада ФІФА в п'ятницю, 26 жовтня, розгляне питання про проведення січневого матчу 21-го туру іспанської Прімери між Жироною і Барселоною на території США.

З великою ймовірністю ФІФА накладе заборону на проведення зустрічі в Маямі і тим самим підтримає позицію Федерації футболу Іспанії (RFEF), стверджує Sport.es.

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RFEF вважає, що перенесення гри у США не відповідає законам і умовам телевізійних договорів, а також може нашкодити уболівальникам та іншим 18 клубам чемпіонату.

При цьому президент Прімери Хав'єр Тебас неодноразово висловлював впевненість, що зустріч відбудеться саме в США.

Нагадаємо, Ла Ліга оголосила про укладення угоди з американською медіакомпанією Relevent Sports, за умовами якої кілька матчів сезону пройдуть в Північній Америці.

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