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Жирона – Барселона: ФІФА заборонить проводити матч в Маямі

24 жовтня 19:04 318 Читать на русском
Жирона – Барселона: ФІФА заборонить проводити матч в Маямі
Жирона – Барселона: ФІФА заборонить проводити матч в Маямі

Рада ФІФА в п'ятницю, 26 жовтня, розгляне питання про проведення січневого матчу 21-го туру іспанської Прімери між Жироною і Барселоною на території США.

З великою ймовірністю ФІФА накладе заборону на проведення зустрічі в Маямі і тим самим підтримає позицію Федерації футболу Іспанії (RFEF), стверджує Sport.es.

"Це абсолютна неповага", – Федерація футболу Іспанії проти проведення матчів Ла Ліги в США

RFEF вважає, що перенесення гри у США не відповідає законам і умовам телевізійних договорів, а також може нашкодити уболівальникам та іншим 18 клубам чемпіонату.

При цьому президент Прімери Хав'єр Тебас неодноразово висловлював впевненість, що зустріч відбудеться саме в США.

Нагадаємо, Ла Ліга оголосила про укладення угоди з американською медіакомпанією Relevent Sports, за умовами якої кілька матчів сезону пройдуть в Північній Америці.

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