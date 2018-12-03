Жирона – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко несподівано втратив очки в матчі з Жироною в 14 турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 14 тур

Жирона – Атлетіко – 1:1

Голи: Стуані, 45, (пен) – Рамальйо, 82, (аг)

Підопічні Дієго Сімеоне несподівано втратили очки. Варто зауважити, що обидва голи забили футболісти Жирони.

Атлетіко не зміг обіграти Жирону: 14 тур Ла Ліги, матчі неділі

Атлетіко набрав 25 очок і посідає 4 місце в турнірній таблиці Прімери, а Жирона розташувалась в зоні єврокубків з 21 пунктом.