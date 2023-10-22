Жирона приймає Альмерію у матчі 10 туру Ла Ліги. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Жирона – Альмерія на "Футбол 24", стартує о 17:15. Зустріч у прямому етері покаже MEGOGO. Каталонці мають шанс наздогнати мадридський Реал, який напередодні оступився в Севільї. Команда Мічела повертається на рідний Монтіліві саме після болючої поразки від "бланкос", що коштувала їм лідерства. У попередньому турі "біло-червоні" здобули важку перемогу над Кадісом і все ще випереджають третю у таблиці Барсу.

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Віктор Циганков очікувано пропускає матч проти аутсайдера Ла Ліги. Наш вінгер лишень повернувся до тренувань у загальній групі, тож Мічел не хоче ризикувати здоров'ям лідера. Натомість Артем Довбик знову потрапив до стартового складу. Він наразі не залишає шансів ветерану Стуані.

Склади команд:

Жирона: Гассаніга, Блінд, Давід Лопес, Ерік Гарсія, Мігель, Алейш Гарсія, Еррера, Коуту, Савіо, Іван Мартін, Довбик

Альмерія: Фернандо, Посо, Сесар Монтес, Кайкі, Сентельєс, Ембарба, Баба, Лопі, Робертоне, Аррібас, Лео Баптістао