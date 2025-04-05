Жирона – Алавес: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – несподіване рішення щодо Циганкова
Жирона прийматиме Алавес у 30-му турі Ла Ліги 2024/25. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині "Футбол 24".
Матч Жирона – Алавес розпочнеться о 15:00 за київським часом. Переглянути гру наживо можна на сервісі MEGOGO. Усі головні події опише також Футбол 24 у текстовому онлайні.
Бражко міг стати одноклубником Циганкова – Динамо обрало принципову позицію
Віктор Циганков дещо несподівано опинився в запасі поряд з Владиславом Крапивцовим. Востаннє український хавбек Жирони не виходив у старті 26 січня проти Райо. Ймовірно, головний тренер каталонців Мічел просто застосував ротацію.
Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Франсес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес – Ромеу, Янхель Еррера, ван де Беек – Аспрілья, Абель Руїс, Данджума
Стартовий склад Алавеса: Сівера – Моуріньо, Абкар, Діарра, Ману Санчес – Бланко – Карлос Вісенте, Хордан, Гуріді, Карлос Мартін – Кіке Гарсія.