Жирона та Алавес зіграли матч 30-го туру Ла Ліги. Результат та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Віктор Циганков вперше за понад 2 місяці не потрапив до стартового складу Жирони. Виявилося, що українцю було зле упродовж тижня, він пропустив кілька тренувань, але був готовий вийти по перерві.

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До відпочинку згадати було нічого. Команди набили жалюгідні 0,2 xG, Жирона взагалі не влучала у площину воріт. Алавес дочекався своєї нагоди на старті другої половини. Дещо хаотична атака призвела до виходу Карлоса Вісенте на рандеву з Гассанігою. Чіткий удар в нижній кут – 0:1.

Циганков вийшов на 68-й хвилині, однак розчинився у загальній сірості Жирони. Українець завдав дального удару, який прилетів у блок. Усі зусилля каталонців виявилися марними. 8-й матч поспіль без перемог, 13-та сходинка таблиці. Натомість Алавес відірвався на 3 очки від зони вильоту.

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