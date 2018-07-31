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Жиньяк потрапив до сфери зацікавлень Монако

10:20 190 Читать на русском
Жиньяк потрапив до сфери зацікавлень Монако
Андре-П'єр Жиньяк / Goal

Форвард мексиканського Тігреса Андре-П'єр Жиньяк може повернутись у чемпіонат Франції.

32-річний французький форвард Андре-П'єр Жиньяк може стати футболістом Монако, повідомляє France Football.

Жиньяк забив потужний гол зі штрафного за Тігрес у плей-офф чемпіонату Мексики

За інформацією джерела, Жиньяк стане заміною Радамелю Фалькао, який може покинути "монегасків".

У минулому сезоні чемпіонату Мексики. форвард зіграв 40 матчів за Тігрес, в яких забив 16 голів.

Бернард може стати в Монако заміною Лемару, – France Football

Теги
Монако Монако Франція Тігрес Трансфери
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