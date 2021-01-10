Француз відзначився красивим голом у матчі 1 туру мексиканської Клаусури проти Леона (2:0).

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Тігрес отримав штрафний на куті карного майданчика – до м'яча підійшов Жиньяк. 35-річний форвард завдав потужного крученого удару, і шкіряний за химерною траекторією залетів у ворота від стійки. По перерві Тігрес подвоїв перевагу.

Нагадаємо, що Жиньяк вже 5 років виступає у Мексиці. До цього він захищав кольори Лор'яна, Тулузи і Марселя. У складі збірної Франції провів 36 матчів (7 голів), вигравав срібні медалі Євро-2016.

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