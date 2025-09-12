Зникнення бутс сталося, коли футболістки летіли до Норвегії на виїзний матч проти Бранна у кваліфікації Ліги чемпіонів. У клубі точно не знають, як і коли саме це сталося. У деяких футболісток залишилися свої бутси, а зникле взуття вдалося замінити.

"Сумка з бутсами деяких наших гравців зникла під час перельоту в Берген. Ми розслідуємо, як це сталося. Ми роздобули нові бутси потрібної марки і розмірів для всіх постраждалих гравців", – сказав представник Ман Юнайтед.

У Норвегії Манчестер Юнайтед програв з рахунком 0:1, пропустивши гол після розіграшу стандарту в кінці зустрічі.

