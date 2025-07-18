Євро-2025 серед жінок, 1/4 фіналу

Швеція – Англія – 2:2 (по пенальті – 2:3)

Голи: Асллані, 2, Блакстеніус, 25 – Бронз, 79, Аджиманг, 81

Вже до 25-ї хвилини Швеція вела в два м'ячі: спочатку високий пресинг вивів з рівноваги всю англійську оборону, яка сама віддала м'яч в ноги Стіні Блакстеніус, а та вивела Асллані на вбивчу позицію. Потім Блакстеніус забила сама після довгої передачі.

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Але англійкам вистачило лише три хвилини в кінці основного часу, щоб зрівняти рахунок. Все почалося з виходу Хлої Келлі на поле на 78-й: їй знадобилося менше хвилини, щоб оформити асист. Вона вийшла заміж рік тому і грає в щитках із зображенням свого весілля.

А ось 19-річна Мішель Аджиманг, яка забила другий м'яч Англії, була болгьорл на Уемблі в 2021 році у фіналі чоловічого Євро.

У серії пенальті обидві команди погано себе проявили: шведки не реалізували п'ять ударів з семи, а англійки – чотири з семи. Зрештою вирішальним виявився промах Гольмберг.

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