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"Жіночий футбол – більше хобі, а не професіональний вид спорту": відверта заява Сергійчука

17 травня 17:38 262 Читать на русском
"Жіночий футбол – більше хобі, а не професіональний вид спорту": відверта заява Сергійчука
Михайло Сергійчук / ФК Ворскла

Форвард Десни Михайло Сергійчук висловив свою позицію щодо жіночого футболу.

"Мені здається, що жіночий футбол – це більше хобі, ніж професіональний вид спорту. У мене в класі були дівчата-футболістки. Вони там грали за якісь молодіжні збірні.

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Я би не хотів, щоб Десна проводила спаринг із жіночою командою", – сказав Сергійчук Youtube-каналу Десни.

Чернігівська команда наразі перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 38 очок.

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Теги
Десна Десна Михайло Сергійчук Михайло Сергійчук Жіночий футбол
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