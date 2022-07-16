Сьогодні завершився груповий етап жіночого Євро-2022 у квартеті А.

Євро-2022. Група А, 3 тур

Австрія – Норвегія – 1:0

Гол: Білла, 37

Північна Ірландія – Англія – 0:5

Голи: Кербі, 41, Мід, 45, Руссо, 48, 53, Берроуз, 76 (аг)

Австрія та Норвегія мали по 3 очки і в очній зустрічі вирішували, хто складе компанію Англії у плей-офф. Судити відповідальний матч довірили нашій Катерині Монзуль.

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Австрійкам завдяки кращій різниці голів вистачало і нічиєї, але саме вони здобули перемогу. Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч у виконанні Ніколь Білли на 37-й хвилині.

Англія впевнено підтвердила статус фаворитки групи. "Три левиці" розтрощили сусідок з Північної Ірландії, завершивши груповий етап із загальною різницею 14:0.

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