Євро-2025 серед жінок, 2-й тур

Норвегія – Фінляндія – 2:1

Голи: Нюстрем, 3 (аг.), Грем-Хансен, 84 – Севеніус, 32

Швейцарія – Ісландія – 2:0

Голи: Ройтелер, 3, Пілігрім, 84

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У матчі другого туру Євро-2025 зійшлися Норвегія та Фінляндія – команди, які перемогли у стартових поєдинках групи А. Тоді, нагадаємо, норвежки здолали господарок турніру – збірну Швейцарії (2:1), а Фінляндія вирвала мінімальну перемогу над Ісландією (1:0). Враховуючи турнірну ситуацію та те, що переможець очної зустрічі гарантував собі вихід до 1/4 фіналу, боротьба на полі була вкрай напруженою.

Рахунок було відкрито доволі швидко – вже на 3-й хвилині після прострілу з правого флангу захисниця збірної Фінляндії Єва Нюстрем зрізала м’яч у власні ворота. Забивши, збірна Норвегії очікувано відійшла до своїх воріт, обравши обережнішу модель гри. Цим, власне, й скористалася Фінляндія: на 32-й хвилині, після помилки гравчині Барселони Каролін Грем-Хансен, хавбек Оона Севеніус підхопила м’яч біля лінії штрафного майданчика і розкішним ударом влучила у дальню "дев’ятку".

Другий тайм проходив значно обережніше, ніж перша половина зустрічі. На команди тиснула відповідальність за результат і прагнення діяти обережно переважало. Але наприкінці матчу Каролін Грем-Хансен виправилась за свою помилку в першому таймі й точним ударом на 84-й хвилині принесла скандинавкам перемогу.

У другому матчі групи Швейцарія приймала збірну Ісландії, і обидві команди грали лише на перемогу, адже нічия залишала лише примарні шанси обом командам на вихід у плей-офф. Перший тайм запам’ятався незарахованим голом Свені Фолмлі, який скасували після перегляду VAR, а також грубою грою ісландок – у їхньому пасиві три жовті картки за першу половину зустрічі. Загалом на дві команди за перший тайм було завдано лише одного удару в площину воріт.

Друга половина також проходила переважно в боротьбі з мінімумом гострих моментів. Швейцарія тиснула, але до по-справжньому небезпечних епізодів справа майже не доходила. Втім, на 76-й хвилині форвард Айнтрахта Жеральдін Ройтелер після обрізки збірної Ісландії в центральній зоні вийшла віч-на-віч із голкіпером гостей і спокійно відправила м’яч у сітку. У заключні хвилини Швейцарія намагалася закріпити перевагу – зокрема, після удару Ванделер м’яч влучив у поперечину. А на 90-й хвилині Алая Пілігрім встановила остаточний рахунок – 2:0. Закономірна перемога збірної Швейцарії.

Після матчів 2-го туру ситуація в групі наступна: Норвегія – у плей-офф, Швейцарія та Фінляндія розіграють путівку до 1/8 фіналу, Ісландія – вибуває з Євро-2025.

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