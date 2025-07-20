У Швейцарії відбувся чвертьфінальний матч жіночого Євро-2025 між Німеччиною та Францією. Читайте подробиці зустрічі на "Футбол 24".

Євро-2025 серед жінок, 1/4 фіналу

Франція – Німеччина – 1:1 (5:6 в серії пенальті)

Голи: Гейоро, 14 (пенальті) – Нюскен, 25

Вилучення: Гендріх,13 (Німеччина)

На 69-й хвилині Нюскен не реалізувала пенальті (воротар)

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Чвертьфінальний матч між Францією та Німеччиною розпочався у рівні боротьбі. Вже на 13-й хвилині після перегляду VAR арбітриня показала червону картку Катрін-Юлії Гендріх і призначила пенальті у ворота Німеччини. Воротарка "Бундестім" змогла дотягнутися до м'яча, але не відбила удар Грейс Гейоро.

Здавалось, що надій в німкень не залишилось, але поодинокий стандарт подарував їм шанс – відзначилась Сьєке Нюскен. В другому таймі збірна Німеччини навіть могла вийти вперед, але та ж Нюскен не змогла оформити дубль з пенальті – Полін Перо-Маньїн відбила удар.

Справа дійшла до додаткового часу. Франція намагалась з усіх сил забити переможний гол, але завдяки самовіддачі німкень цього не вдалося і доля матчу вирішувалася в серії пенальті. Там уже героїнею стала голкіперка збірної Німеччини – Анн-Катрін Бергер не тільки зробила два сейви, але й сама була влучною з позначки, принісши перемогу і квиток в наступний раунд Євро для "Бундестім".

В півфіналі Німеччина зустрінеться зі збірною Іспанії, яка у чвертьфіналі переграла Швейцарію з рахунком 2:0.

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