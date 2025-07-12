Груповий етап жіночого чемпіонату Європи близький до завершення. Квартет В став наступним, де відіграли усі матчі.

Жіноче Євро-2025

Група В, 3-й тур

Італія – Іспанія – 1:3

Голи: Олів'єро, 10 – дель Кастільо, 14, Гіхарро, 49, Естер, 90+1

Португалія – Бельгія – 1:2

Голи: Тельма, 87 – Вуллер, 3, Кайман, 90+6

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Іспанія оформила вольовий камбек з Італією. "Скуадра Адзурра" вийшла вперед вже на 10-й хвилині, однак ще до середини другого тайму "Фурія Роха" зуміла відновити статус-кво. Одразу по перерві іспанки вийшли вперед, а вже у доданий час добили опоненток.

Як наслідок, Іспанія набрала 9 очок і з максимальним результатом вийшла у плей-офф турніру. Італія стала другою з 4 балами.

У паралельній зустрічі зійшлись Португалія та Бельгія. Піренейки у разі невдачі італійок мали шанс на вихід до наступного раунду змагань, але не змогли реалізувати поставлену мету. "Червоні дияволі", які у квартеті йшли останніми, забили вже на старті зустрічі й зберігали мінімальну перевагу майже до завершення гри.

Однак за 4 хвилини до завершення поєдинку португалки зуміли відігратись. "Червоні дияволи" не зупинились і таки змогли здобути першу перемогу на турнірі, забивши на шостій доданій до матчу хвилині.

Таким чином Бельгія з 3 пунктами фінішувала третьою, а Португалія з 1 очком залишилась останньою.

За результатами групи В сформувалися перші дві пари плей-офф жіночого Євро-2025:

Норвегія – Італія (середа, 16 липня)

Іспанія – Швейцарія (п'ятниця, 18 липня)

Швейцарія дебютує у чвертьфіналі домашнього Євро, а для Норвегії та Італії він стане першим з 2013 року.

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