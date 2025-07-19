Євро-2025 серед жінок, 1/4 фіналу

Іспанія – Швейцарія – 2:0

Голи: дель Кастільйо, 66, Піна, 71

Вилучена: Маріц, 90+2 (Швейцарія)

На 9-й хвилині Кальдентей не реалізувала пенальті (воротар)

На 88-й хвилині Путельяс не реалізувала пенальті (воротар)

Більшу частину зустрічі Іспанія намагалася зламати "швейцарський автобус" – суперник діяв в низькому блоці, що приносило йому результат до 66-ї хвилини. Маріона Кальдентей знову провела не найкращий матч, тому голами за неї віддувалися інші дівчата.

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Так, в середині другого тайму авторами голів стали дель Кастільйо та Піна. У випадку з першим голом голосно аплодувати потрібно чинній володарці "Золотого м'яча" Айтані Бонматі – вона зробила асист, не дивлячись на свою партнерку по команді, "очима на потилиці".

Крім двох голів "Фурії рохі", команда не реалізувала два пенальті. В обох випадках чудово проявила себе голкіпер збірної Швейцарії Пен: у першому таймі вона взяла удар Кальдентей, у другому – впоралася з пострілом Путельяс.

Проте, Іспанія впоралася з головним завданням. Вперше з 1997 року команда вийшла до півфіналу чемпіонату Європи.

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