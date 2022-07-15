Євро-2022. Група D, 2 тур

Італія – Ісландія – 1:1

Голи: Бергамаскі, 62 – Віг'ямсдоттір, 3

Франція – Бельгія – 2:1

Голи: Діані, 6, Мбок, 41 – Кайман, 36

Італія ризикує вдруге поспіль не вийти з групи на чемпіонаті Європи. Після нищівної поразки від француженок в першому турі "Скуадра Адзурра" ледь не програла ще й Ісландії. Віг'ямсдоттір відкрила рахунок на 3-й хвилині після вкидання ауту. Відновила рівновагу Валентіна Бергамаскі, яка відзначилася в середині другого тайму.

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Бельгія добряче постаралася створити проблеми одному з фаворитів турніру, але однаково програла. Ця перемога гарантує Франції вихід у плей-офф з першого місця в групі. В останньому турі Бельгія зіграє проти Італії (в них по одному очку), а Ісландії (два пункти) протистоятиме вже невмотивована Франція.

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