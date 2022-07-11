Євро-2022. Група D, 1 тур

Бельгія – Ісландія – 1:1

Голи: Ванхаевермает, 67 (п) – Торвальдсдоттір, 50

Незабитий пенальті: Торвальдсдоттір, 33

Франція – Італія – 5:1

Голи: Гейоро, 9, 40, 45, Котото, 12, Каскаріно, 38 – П'ємонте, 76

Програму ігрового дня відкрив дуже емоційний поєдинок. Ісландія все контролювала, але помилки коштували перемоги. Берглінд Торвальдсдоттір у першому таймі бездарно виконала пенальті. Зате після перерви таки забила. Згодом Бельгія показала своїм суперницям, як потрібно виконувати 11-метрові. Паненка від Ванхаевермает була ідеальною. На останніх хвилинах обидві команди претендували на ще один пенальті. Арбітри не повелися. Яскрава нічия, яка не влаштовує нікого.

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Франція перебуває серед головних фаворитів на перемогу в турнірі. Італія трохи відстає. Хоча сьогоднішня зустріч натякає, що відстає катастрофічно. Кумедно, що саме в апеннінок виник перший момент для взяття воріт. Барбара Бонансера розпорядилася ним просто жахливо. А далі на полі була лише одна команда.

Ще до перерви француженки оформили справжнє приниження. Лаура Джуліані дістала із сітки власних воріт аж 5 м'ячів. Захист Італії дозволяв суперницям забивати на будь-який смак. Зрештою, Франція встановила рекорд – раніше жодна збірна не забивала 5 голів на чемпіонаті Європи ще в першому таймі. А Грейс Гейоро стала першою в історії, кому на таких же умовах підкорився хет-трик.

Друга половина поєдинку пройшла у рівній боротьбі. Часом Італія невіть домінувала, навіть спромоглася забити гол престижу. Щоправда, тут більше запитань до Франції, яка просто могла економити сили на наступні матчі.