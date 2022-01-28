Сьогодні, 28 січня, у нідерландському Гронінгені відбулось жеребкування фінального турніру другого в історії чемпіонату Європи з футзалу серед жінок.

Україна розбила Сербію у матчі футзального Євро-2022 – перша перемога на турнірі та збереження шансів на плей-офф

Нагадаємо, до фінальної стадії жіночого Євро-2022 пробились Україна, Португалія, Іспанія та Росія. Саме ці чотири команди брали участь і в дебютному розіграші турніру 2019 року.

За підсумками жеребкування Україна у півфіналу турніру зіграє з Іспанією, а Росія з Португалією, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Півфінали відбудуться 25 березня, а фінал та матч за третє місце – через два дні. Проходитиме фінальна частина футзального Євро у павільйоні "Гондомар" у Порту.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини