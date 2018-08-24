Жіноча збірна України вийшла у фінал студентського чемпіонату світу з футзалу

В півфінальному матчі світової першості з футзалу серед студентів "синьо-жовті" зіграли внічию зі збірною Франції в основний час, проте змогли перемогти француженок у серії пенальті та вийти у фінал турніру.

Підопічні Олега Шайтанова виграли у серії пенальті національну збірну Франції та пробились у фінал чемпіонату світу з футзалу серед студентів, повідомляє Асоціація футзалу України.

Жіноча збірна України перемогла Росію та вийшла у півфінал студентського чемпіонату світу з футзалу

Основний час матчу між Україною та Францією завершився внічию 1:1, втім, українки виграли серію післяматчевих пенальті з рахунком 3:1 та здобули путівку у фінал світової першості.

Відзначимо, збірна України посіла перше місце у групі А, Франція фінішувала другою у групі B.

До слова, в іншому півфіналі зіграють збірні Португалії та Росії.

Чемпіонат світу серед студентів. Жінки. Півфінал

Україна – Франція – 1:1 (0:1). Після серії пенальті – 3:1

Україна: Олена Цикаленко – Таїсія Бабенко, Яна Дичко, Анна Сидоренко, Юлія Дударчук – Яніна Романюк – Анастасія Чиженок, Аліна Бундюк, Вікторія Роздобудько, Анна Майбородіна, Ірина Дубицька, Юлія Шевченко.

Голи: Дубицька (30) – Риба (12)