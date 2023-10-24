Євро-2024 WU-19, ліга В, група 4, 1-й раунд відбору

Україна WU-19 – Вірменія WU-19 – 6:0

Голи: Заборовець, 20, Птицина, 22, Сербук, 37, Боровська, 51, 74, Федоренко, 73

Нереалізований пенальті: Новікова, 67

Футболістка збірної України завершила кар'єру в 29 років

Молодіжна збірна України з перемоги розпочала виступи у кваліфікації на жіноче Євро-2024. У дебютному матчі виконувачки обов'язків головного тренера Наталії Ігнатович "синьо-жовті" розгромили одноліток з Вірменії.

Українки відвантажили суперницям по три голи у кожному з таймів, хоча могли забити і більше – Новікова на екваторі другої сорокап'ятихвилинки промазали з пенальті. У паралельному матчі групи Північна Македонія розбила Люксембург (4:0), і разом з Україною очолює турнірну таблицю. 27 жовтня наші землячки зіграють з Люксембургом, а 30-го – з Північною Македонією.

Нагадаємо, команди, які посядуть четверті місця у своїх групах у Лізі А, продовжать сезон у другому раунді в Лізі В. Посів учасників перед другим раундом залежатиме від того, які місця у своїх групах команди посядуть у першому раунді. За підсумками другого раунду Ліги А визначаться сім команд, які приєднаються до Литви у фінальній стадії Євро-2024.

У Лізі B 23 команди боротимуться за вихід до Ліги А в шести групах. Переможці груп та володар другого місця з найкращим результатом проти команд, що посядуть перше та третє місця у своїх групах, перейдуть у вищий дивізіон. Литва також бере участь у змаганнях, попри пряму путівку до фінальної частини, яка належить їй як господарю.

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