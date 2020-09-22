Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Після виїзної перемоги над Чорногорією українки повернулися додому, де вже сьогодні приймуть сусідок по турнірній таблиці – гречанок. Напередодні гри синьо-жовті провели тренування на київській "Оболонь-Арені", де й відбудеться матч.

"Ми налаштовуємося на цю гру, підходимо до неї із хорошим настроєм, віримо, що проявимо себе з кращого боку. Ми трохи поговорили про команду Греції, розібрали її сильні та слабкі сторони. Я думаю, що дівчата взяли це до уваги, і під час матчу ми використаємо те, що нам радили тренери", – сказала напередодні поєдинку півзахисник "Житлобуду-1" Анна Петрик.

"Ми розбирали суперника. Ми вже зустрічалися із Грецією у відбірному циклі. У порівнянні з відбором на Євро-2017 наш суперник додав. Гречанки підсилилися фізично, тактично й технічно, це хороша команда. У матчі з нею буде багато боротьби. Хто виграє її, той і переможе", – вважає голкіпер "Житлобуду-2" Катерина Самсон.

Зазначимо, що раніше жіноча збірна України провела проти Греції чотири матчі у рамках відбірних турнірів. Синьо-жовті перемогли в усіх зустрічах із загальним рахунком 14:2.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Ірина Саніна ("Житлобуд-1" Харків), Катерина Самсон, Дарина Бондарчук (обидві – "Житлобуд-2" Харків).

Захисники: Натія Панцулая (ALG Spor, Туреччина), Дар’я Кравець ("Реймс", Франція), Ольга Басанська ("Житлобуд-1" Харків), Ірина Подольська, Катерина Корсун, Анастасія Філенко (усі – "Житлобуд-2" Харків), Любов Шматко ("Мінськ", Білорусь).

Півзахисники: Ольга Овдійчук, Дар’я Апанащенко, Анна Петрик (усі – "Житлобуд-1" Харків), Таміла Хімич ("Мінськ", Білорусь), Ія Андрущак, Яна Малахова, Яна Калініна, Вероніка Андрухів (усі – "Житлобуд-2" Харків).

Нападники: Надія Куніна, Ольга Бойченко (обидві – "Житлобуд-1" Харків), Ніколь Козлова ("Вірджінія Тех", США), Роксолана Кравчук ("Житлобуд-2" Харків).

Турнірна таблиця групи I

І В Н П М О 1 Німеччина 5 5 0 0 34-0 15 2 Ірландія 6 4 1 1 10-6 13 3 Греція 4 1 1 2 5-7 4 4 Україна 4 1 0 3 5-20 3 5 Чорногорія 5 0 0 5 1-22 0

Матчі, що залишилися у кваліфікації Євро-2022 у групі I

22.09.2020 Україна – Греція

22.09.2020 Чорногорія – Німеччина

22.10.2020 Греція – Чорногорія

23.10.2020 Україна – Ірландія

27.10.2020 Греція – Україна

28.11.2020 Німеччина – Греція

01.12.2020 Україна – Чорногорія

01.12.2020 Ірландія – Німеччина

Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії як до господаря ЧЄ приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5-13 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що 23 квітня Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи серед національних жіночих збірних. Таким чином, Євро в Англії проходитиме в період із 6-го по 31 липня 2022 року.

Зміна дат проведення турніру пов’язана з перенесенням через пандемію коронавірусу з 2020-го на 2021 рік чемпіонату Європи серед чоловіків і Олімпіади. Завдяки цьому дати турнірів не збігатимуться між собою.