Жіноча збірна України приймає Грецію – пряма відеотрансляція матчу відбору на Євро-2022
Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на YouTube-каналі Української асоціації футболу.
Після виїзної перемоги над Чорногорією українки повернулися додому, де вже сьогодні приймуть сусідок по турнірній таблиці – гречанок. Напередодні гри синьо-жовті провели тренування на київській "Оболонь-Арені", де й відбудеться матч.
"Ми налаштовуємося на цю гру, підходимо до неї із хорошим настроєм, віримо, що проявимо себе з кращого боку. Ми трохи поговорили про команду Греції, розібрали її сильні та слабкі сторони. Я думаю, що дівчата взяли це до уваги, і під час матчу ми використаємо те, що нам радили тренери", – сказала напередодні поєдинку півзахисник "Житлобуду-1" Анна Петрик.
"Ми розбирали суперника. Ми вже зустрічалися із Грецією у відбірному циклі. У порівнянні з відбором на Євро-2017 наш суперник додав. Гречанки підсилилися фізично, тактично й технічно, це хороша команда. У матчі з нею буде багато боротьби. Хто виграє її, той і переможе", – вважає голкіпер "Житлобуду-2" Катерина Самсон.
Зазначимо, що раніше жіноча збірна України провела проти Греції чотири матчі у рамках відбірних турнірів. Синьо-жовті перемогли в усіх зустрічах із загальним рахунком 14:2.
Склад жіночої збірної України
Воротарі: Ірина Саніна ("Житлобуд-1" Харків), Катерина Самсон, Дарина Бондарчук (обидві – "Житлобуд-2" Харків).
Захисники: Натія Панцулая (ALG Spor, Туреччина), Дар’я Кравець ("Реймс", Франція), Ольга Басанська ("Житлобуд-1" Харків), Ірина Подольська, Катерина Корсун, Анастасія Філенко (усі – "Житлобуд-2" Харків), Любов Шматко ("Мінськ", Білорусь).
Півзахисники: Ольга Овдійчук, Дар’я Апанащенко, Анна Петрик (усі – "Житлобуд-1" Харків), Таміла Хімич ("Мінськ", Білорусь), Ія Андрущак, Яна Малахова, Яна Калініна, Вероніка Андрухів (усі – "Житлобуд-2" Харків).
Нападники: Надія Куніна, Ольга Бойченко (обидві – "Житлобуд-1" Харків), Ніколь Козлова ("Вірджінія Тех", США), Роксолана Кравчук ("Житлобуд-2" Харків).
Турнірна таблиця групи I
|
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Німеччина
|
5
|
5
|
0
|
0
|
34-0
|
15
|
2
|
Ірландія
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10-6
|
13
|
3
|
Греція
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5-7
|
4
|
4
|
Україна
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5-20
|
3
|
5
|
Чорногорія
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1-22
|
0
Матчі, що залишилися у кваліфікації Євро-2022 у групі I
22.09.2020 Україна – Греція
22.09.2020 Чорногорія – Німеччина
22.10.2020 Греція – Чорногорія
23.10.2020 Україна – Ірландія
27.10.2020 Греція – Україна
28.11.2020 Німеччина – Греція
01.12.2020 Україна – Чорногорія
01.12.2020 Ірландія – Німеччина
Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії як до господаря ЧЄ приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5-13 квітня 2021 року.
Нагадаємо, що 23 квітня Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи серед національних жіночих збірних. Таким чином, Євро в Англії проходитиме в період із 6-го по 31 липня 2022 року.
Зміна дат проведення турніру пов’язана з перенесенням через пандемію коронавірусу з 2020-го на 2021 рік чемпіонату Європи серед чоловіків і Олімпіади. Завдяки цьому дати турнірів не збігатимуться між собою.