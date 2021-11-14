Наставниця Наталія Зінченко більше не обіймає посаду головного тренера жіночої збірної України.

Українська асоціація футболу в своєму офіційному Telegram-каналі проінформувала, що Наталя Зінченко покинула посаду наставниці жіночої збірної України.

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Команда під її керівництвом посіла друге місце у групі та вийшла до стадії плей-офф чемпіонату Європи-2022, поступившись у боротьбі за вихід на Євро-2022 збірній Північній Ірландії.

Загалом, українки провели 28 матчів у період роботи Зінченко на чолі команди. Футболістки здобули 14 перемог, 3 гри завершили внічию, а в 11-ти матчах зазнали поразок.

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