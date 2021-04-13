Кваліфікація жіночого Євро-2022, 2-й матч

Північна Ірландія – Україна – 2:0 (перша гра – 2:1)

Голи: Каллаген, 55, Колдвелл, 90+6

Вилучення: Панцулая, 88

Жіноча збірна України поступилась Північній Ірландії у першому матчі плей-офф за вихід на Євро

Підопічним Наталії Зінченко потрібно було перемагати і забивати як мінімум двічі, щоб вибороти омріяну путівку Євро-2022, але українкам не вдалось здійснити камбек.

Перша половина зустрічі минула за рівної боротьби. Після перерви наші дівчата пропустили швидкий м'яч, що майже не змінювало цілей на гру. Після пропущеного гола збірна України виглядала активнішою за ірландок, проте "синьо-жовті" так і не змогли конвертувати цю перевагу у забиті м'ячі. Натомість господарки поставили крапку у поєдинку, подвоївши перевагу перед заключним свистком.

На жаль, фінальна частина Євро-2022, яку прийматиме Англія, відбудеться без українок.

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