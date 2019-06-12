Жіноча збірна України емоційно відсвяткувала вихід своїх колег у фінал чемпіонату світу U-20 – вибухове відео

Досягнення молодих українців стали приводом для радощів гравців жіночої команди країни.

Національні команди України демонструють палку підтримку одне одного.

Поки Україна U-20 виходила у фінал ЧС, Росія U-20 пропустила гол від воротаря з чужої половини поля – курйозне відео

Жіноча збірна вболівала за нашу молодіжку, яка змогла вибороти місце у фінальному матчі чемпіонату світу U-20, що проходить в Польщі. Українки переглядали матч у автобусі, але це не завадило їм емоційно відсвяткувати історичне досягнення колег. Після фінального свистка салон ледь не "вибухнув" від оплесків і криків радості.

Нагадаємо, у вирішальному матчі збірна U-20 протистоятиме ровесникам з Південної Кореї.

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