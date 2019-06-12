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Жіноча збірна України емоційно відсвяткувала вихід своїх колег у фінал чемпіонату світу U-20 – вибухове відео

11:35 1250 Читать на русском
Жіноча збірна України емоційно відсвяткувала вихід своїх колег у фінал чемпіонату світу U-20 – вибухове відео
Збірна України U-20 / Офіційний сайт ФІФА

Досягнення молодих українців стали приводом для радощів гравців жіночої команди країни.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

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Жіноча збірна вболівала за нашу молодіжку, яка змогла вибороти місце у фінальному матчі чемпіонату світу U-20, що проходить в Польщі. Українки переглядали матч у автобусі, але це не завадило їм емоційно відсвяткувати історичне досягнення колег. Після фінального свистка салон ледь не "вибухнув" від оплесків і криків радості.

Нагадаємо, у вирішальному матчі збірна U-20 протистоятиме ровесникам з Південної Кореї.

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