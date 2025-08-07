Українська жіноча збірна з футболу піднялася на одну позицію у рейтингу ФІФА. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Наша команда наразі посідає 34-те місце у світовому рейтингу. Серед представників УЄФА Україна перебуває на 22-й сходинці.

Покращенню позицій у рейтингу посприяв той факт, що "синьо-жовті" виграли свою групу Ліги націй і заслужили виступати в наступному розіграші турніру у Лізі А.

