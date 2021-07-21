Матч групи F жіночого футбольного турніру Олімпіади-2020

Замбія – Нідерланди – 3:10

Голи: Банда, 19, 82, 83 – Мідема, 9, 15, 29, 59, Мартенс, 14, 38, Ван де Санден, 44, Роорд, 64, Бееренстейн, 75, Пелова, 80

Британські футболістки стануть на коліна перед матчами Олімпіади-2020

Груповий етап футбольних змагань стартував на Олімпійських іграх у Токіо раніше за церемонію офіційного відкриття. У першому матчі квартету F жіноча збірна Нідерландів здобула розгромну перемогу над Замбією, забивши 10 голів і встановивши два історичних рекорди головного спортивного планетарного форуму.

Рекорди

Поєдинок увійшов в історію, як матч з найбільшою кількістю забитих голів на ОІ – 13. Раніше найрезультативнішою зустріччю вважався матч Німеччина – Китай (8:0) на Олімпіаді в Афінах-2004.

Головна героїня "Ораньє" Вівіанне Мідема забила 4 м'ячі у ворота суперників, повторивши бомбардирське досягнення німкені Біргіт Прінц 2004 року. Цікаво, що Прінц встановила цей рекорд у тій же дуелі проти Китаю.

Зауважимо, поєдинок Замбія – Нідерланди відбувся на стадіоні Міягі за порожніх трибун. Церемонія відкриття Олімпіади у Токіо запланована на 23 липня.

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