Жіноча Ліга чемпіонів: Ліон у фіналі розгромив Барселону

У фінальному матчі жіночої Ліги чемпіонів Ліон розбив Барселону і в шостий раз перемогла у турнірі.

Жіноча Ліга чемпіонів. Фінал.

Ліон – Барселона – 4:1

Голи: Маросан, 5, Хегерберг, 14, 19, 30 – Осхоала, 89

Ліон розбив Барселону у фіналі жіночої Ліги чемпіонів. Головною героїнею матчу стала володарка першого Золотого м'яча серед жінок Ада Хегерберг, яка оформила хет-трик, ще одним голом відзначилась Маросан. "Блаугранас" відповіли забитим м'ячем лише наприкінці матчу завдяки зусиллям Осхоали.

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