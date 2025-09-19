Відбулось жеребкування основного етапу жіночої Ліги чемпіонів 2025/26. Результати дивіться в цій новині на "Футбол 24".

До основного етапу жіночої Ліги чемпіонів пробили 18 команд. На жаль, до цієї компанії не змогла приєднатись полтавська Ворскла, яка у двоматчевому протистоянні поступилась бельгійському Левену.

Жіноча Ліга чемпіонів проходить за схожим сценарієм із чоловічим турніром: під час жеребкування кожен з учасників дізнається імена шістьох суперників. За підсумками цих шести ігор і визначиться, хто продовжить боротьбу в плей-офф. Чотири найкращі команди продовжать боротьбу в 1/4 фіналу автоматично, а команди, які завершать на місцях з 5-го по 12-те зійдуться у двоматчевому протистоянні між собою за путівку до чвертьфіналу. Команди, які посіли місця з 13-го по 18-те, завершують участь у турнірі.

Результати жеребкування

Арсенал: Ліон (вдома), Баварія (в гостях), Реал Мадрид (вдома), Бенфіка (в гостях), Твенте (вдома), Левен (в гостях).

Барселона: Баварія (вдома), Челсі (в гостях), Бенфіка (вдома), Рома (в гостях), Левен (вдома), Париж (в гостях).

Ліон: Вольфсбург (вдома), Арсенал (в гостях), Сент-Пьольтен (вдома), Ювентус (в гостях), Атлетіко (вдома), Манчестер Юнайтед (в гостях).

Челсі: Барселона (вдома), Вольфсбург (в гостях), Рома (вдома), Сент-Пьольтен (в гостях), Париж (вдома), Твенте (в гостях).

Баварія: Арсенал (вдома), Барселона (в гостях), Ювентус (вдома), ПСЖ (в гостях), Валеренга (вдома), Атлетіко (в гостях).

Вольфсбург: Челсі (вдома), Ліон (в гостях), ПСЖ (вдома), Реал Мадрид (в гостях), Манчестер Юнайтед (вдома), Валеренга (в гостях).

ПСЖ: Баварія (вдома), Вольфсбург (в гостях), Реал Мадрид (вдома), Бенфіка (в гостях), Левен (вдома), Манчестер Юнайтед (в гостях).

Реал Мадрид: Вольфсбург (вдома), Арсенал (в гостях), Рома (вдома), ПСЖ (в гостях), Париж (вдома), Твенте (в гостях).

Ювентус: Ліон (вдома), Баварія (в гостях), Бенфіка (вдома), Сент-Пьольтен (в гостях), Манчестер Юнайтед (вдома), Атлетіко (в гостях).

Бенфіка: Арсенал (вдома), Барселона (в гостях), ПСЖ (вдома), Ювентус (в гостях), Твенте (вдома), Париж (в гостях).

Рома: Барселона (вдома), Челсі (в гостях), Сент-Пьольтен (вдома), Реал Мадрид (в гостях), Валеренга (вдома), Левен (в гостях).

Сент-Пьольтен: Челсі (вдома), Ліон (в гостях), Ювентус (вдома), Рома (в гостях), Атлетіко (вдома), Валеренга (в гостях).

Твенте: Челсі (вдома), Арсенал (в гостях), Реал Мадрид (вдома), Бенфіка (в гостях), Атлетіко (вдома), Левен (в гостях).

Валеренга: Вольфсбург (вдома), Баварія (в гостях), Сент-Пьольтен (вдома), Рома (в гостях), Париж (вдома), Манчестер Юнайтед (в гостях).

Париж: Барселона (вдома), Челсі (в гостях), Бенфіка (вдома), Реал Мадрид (в гостях), Левен (вдома), Валеренга (в гостях).

Манчестер Юнайтед: Ліон (вдома), Вольфсбург (в гостях), ПСЖ (вдома), Ювентус (в гостях), Валеренга (вдома), Атлетіко (в гостях).

Атлетіко: Баварія (вдома), Ліон (в гостях), Ювентус (вдома), Сент-Пьольтен (в гостях), Манчестер Юнайтед (вдома), Твенте (в гостях).

Левен: Арсенал (вдома), Барселона (в гостях), Рома (вдома), ПСЖ (в гостях), Твенте (вдома), Париж (в гостях)