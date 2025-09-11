Жіноча ЛЧ, 3-й кваліфікаційний раунд (перші матчі)

ГКС Катовіце – Твенте – 0:4

Голи: Проост, 34, Туїн, 63, Равенсберген, 68, Роорд, 90

Волеренга – Ференцварош – 3:0

Голи: Севік, 52, Ковач, 66, Хорте, 90+3

Айнтрахт – Реал – 1:2

Голи: Анйомі, 45 – Ангельдаль, 13, Бруун, 35

Париж – Аустрія – 0:0

Гекен – Атлетіко – 1:1

Голи: Шредер, 86 – Луані, 17

Бранн – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Стеневік, 76

У першому ігровому слоті четверга найбільш переконливу перемогу здобув Твенте – він розбив польський ГКС в гостях з рахунком 4:0. У команди господарів був шанс зрівняти рахунок на початку другого тайму, але м'яч після удару Неценга влучив у штангу. "З огляду на результат першої зустрічі, матч-відповідь перетвориться на формальність. Ліги чемпіонів у Польщі не буде", – констатувало видання Meczyki.

Реал набрав лише одне очко в перших двох матчах чемпіонату, і в кваліфікації ЛЧ дівчата хотіли реабілітуватися. І їм це вдалося – завдяки голам у першому таймі "бланкос" здобули перемогу. Правда, Айнтрахт сам винен у першому пропущеному м'ячі: Ілестедт невдало відпасувала прямо в ноги Кайседо, яка почала гольову атаку. Другий м'яч гості забили після навісу з кутового.

Наприкінці першого тайму Франкфурт ледь не оформив камбек: Анйомі вдалося відквитати один м'яч з другого поверху, а в наступній же атаці іспанок врятувала поперечина – Толетті мала всі шанси стати автором голу.

Бранн несподівано здолав Манчестер Юнайтед. Все вирішив пізній гол Інгрід Стеневік після розіграшу стандарту. Вона замкнула навіс Сігне Гаупсет зі штрафного з лівого флангу.