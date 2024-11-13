Жіноча ЛЧ: Реал побив клубний рекорд, Ліон розбив одноклубниць Довбика – оператор проморгав гол із центру поля
У середу, 13 листопада, відбулися матчі 3-го туру жіночої Ліги чемпіонів.
Жіноча ЛЧ, 3-й тур
Група А
Рома – Ліон – 0:3
Голи: Дюморне, 36, 42, Жиль, 52
Галатасарай – Вольфсбург – 0:5
Голи: Ведемаєр, 24, Блумквіст, 63, 77, 90+6, Ендеманн, 90+7
Група В
Селтік – Челсі – 1:2
Голи: Агню, 22 – Хамано, 28, Лоуренс, 32
Реал – Твенте – 7:0
Голи: Бруун, 3, Мендес, 16, 63, Феллер, 50, Вейр, 55, Ернандес, 65, Камачо, 90+2
Вольфсбург набрав хід і підтверджує це результатами. Завдяки перемозі над Хоффенхаймом на вихідних у чемпіонаті Німеччини Вольфсбург очолив турнірну таблицю Бундесліги вперше з 11-го туру минулого сезону. У Стамбулі "вовчиці" впоралися з новачком ЛЧ Галатасараєм напівосновним складом – тренер провів серйозну ротацію. Це не позначилося на результаті: Ведемаєр забила головою, а Блумквіст двічі добре зіграла на добиванні.
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Рома поступилася вдома Ліону пропустивши фантастичні за красою м'ячі. Свій другий гол Дюморне забила ударом майже з центру поля – оператор матчу упустив цей момент, не повіривши, що м'яч летить у ворота. Третій гол Жиль забила за Ліон, зігравши на добиванні – перед цим її партнерка закрутила м'яч із кутового удару в ближню штангу.
Завдяки цій перемозі Ліон випередив Рому і вийшов на перше місце турнірної таблиці групи А.
У сезоні 2022/23 "бланкос" здобули найбільшу перемогу в Лізі чемпіонів – над Штурмом (6:0), і в сьогоднішній грі з Твенте побив свій клубний рекорд. Щоправда, Реал зумів утримати інтригу до самого кінця зустрічі – сьомий м'яч влетів у ворота нідерландської команди лише в компенсований час.
Челсі здобув третю перемогу в трьох матчах і продовжує лідирувати в групі В. Реал – другий.