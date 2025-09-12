Жіноча ЛЧ: одноклубниці Довбика зганьбилися в компенсований час
У четвер, 11 вересня, відбулися матчі 3-го кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Жіноча ЛЧ, 3-й кваліфікаційний раунд (перші матчі)
Рома – Спортінг – 1:2
Голи: ді Гульєльмо, 23 – Сантьяго, 90+1, Енкарнасан, 90+7
Санкт-Пьольтен – Фортуна – 3:1
Голи: Брунольд, 20, 79, Маттер-Трембло, 71 – Надь, 86
Рома тривалий час перемагала Спортінг, але в кінці матчу гості додали і обрушили на ворота римлян цілу облаву. Після того, як Сантьяго зрівняла рахунок, "левиць" вже не зупинити – і вони забили другий м'яч на сьомій компенсованій хвилині.
Жіноча ЛЧ: Реал здобув першу перемогу в сезоні, Ман Юнайтед програв у Норвегії, поляки достроково поховали ГКС
У паралельному матчі австрійський Санкт-Пьольтен здолав данську Фортуну. Однак гостьовий гол на 86-й хвилині залишив данцям шанси на камбек у домашній грі.
Ворскла програла Льовену в Лізі чемпіонів, поставивши під загрозу прохід у наступний раунд