Жіноча ЛЧ, 3-й кваліфікаційний раунд (перші матчі)

Рома – Спортінг – 1:2

Голи: ді Гульєльмо, 23 – Сантьяго, 90+1, Енкарнасан, 90+7

Санкт-Пьольтен – Фортуна – 3:1

Голи: Брунольд, 20, 79, Маттер-Трембло, 71 – Надь, 86

Рома тривалий час перемагала Спортінг, але в кінці матчу гості додали і обрушили на ворота римлян цілу облаву. Після того, як Сантьяго зрівняла рахунок, "левиць" вже не зупинити – і вони забили другий м'яч на сьомій компенсованій хвилині.

У паралельному матчі австрійський Санкт-Пьольтен здолав данську Фортуну. Однак гостьовий гол на 86-й хвилині залишив данцям шанси на камбек у домашній грі.

