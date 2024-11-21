Жіноча ЛЧ, 4-й тур

Група С

Арсенал – Ювентус – 1:0

Гол: Хуртіг, 89

Волеренга – Баварія – 1:1

Голи: Дамняновіч, 75 – Торснес, 88

Група D

Санкт-Пельтен – Барселона – 1:4

Голи: Медль, 59 – Назарет, 20, 29, Лопес, 31, Путельяс, 57

Хаммарбю – Манчестер Сіті – 1:2

Голи: Вангерхайм, 48 – Шоу, 31, 52

Шведський Хаммарбю у грі з Манчестер Сіті оновив національний рекорд за кількістю вболівальників на жіночому матчі – на арені Tele2 зібралося 20 428 глядачів. Незважаючи на таку підтримку, господарі поступилися "містянам" із рахунком 1:2 – у складі гостей дублем відзначилася ямайська нападниця Хадіджа Шоу.

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Коли Шоу святкувала перше взяття воріт, уболівальники господарів кинули в неї монету, а також освистали. Ця перемога забезпечила Ман Сіті місце у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Після гостьових 0:7 з Барселоною в домашньому матчі австрійці зіграли з каталонцями трохи краще – програли з різницею всього лише в три м'ячі. Що цікаво, цей результат не дозволив Барселоні достроково вийти до чвертьфіналу турніру – команда отримає гарантію тільки в наступному матчі з Хаммарбю. Щоб цього не сталося, шведи мають обіграти "блаугранас" із різницею в 10 (!) м'ячів.

Арсенал після гостьового розгрому Ювентуса з рахунком 4:0 ледве зумів впоратися з італійцями на своєму полі. Завдяки голу шведки Хуртіг "каноніри" гарантували собі місце у чвертьфіналі.

У паралельній грі групи С Баварія зіграла внічию в гостях з норвезькою Волеренгою, проте цей результат також вивів німців у чвертьфінал.