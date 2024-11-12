Жіноча ЛЧ, 3-й тур

Група С

Ювентус – Арсенал – 0:4

Голи: Маанум, 38, Блакстеніус, 75, Кальдентей, 80, Фурд, 87

Група D

Барселона – Санкт-Пельтен – 7:0

Голи: Пайор, 32, 40, Назарет, 38, Волш, 42, Піна, 45, 52 (з пенальті), Хансен, 87

Каталонська команда продовжила громити своїх суперників після поразки в першому турі від Манчестер Сіті. Перемігши Хаммарбю з рахунком 9:0, Барселона знищила Санкт-Пельтен, який лідирує після 10 турів у чемпіонаті Австрії з п'ятиочковим відривом від найближчого переслідувача. При цьому "блаугранас" зробила це далеко не основним складом – уже в суботу Барселоні доведеться зіграти в Ель Класіко з Реалом, а тому наставник команди Пере Ромеу залишив у запасі таких гравчинь, як Алексія, Ірен Паредес і Патрі Гіхарро.

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Матч у Турині вийшов більш рівним, суперники були один одному під стать. Ювентус спочатку володів перевагою, але не зумів втілити її в голи, після чого пропустив уперше за чотири останні ігри. Арсенал забив господарям у позиційній атаці через дрібний і середній пас: гольовий удар Фріда Маанум завдала з лінії воротарського майданчика.

Після перерви господарі розкрилися, пропустили і розклеїлися: Стіна Блакстеніус та Маріона Кальдентей збільшили перевагу гостей, а Фурд поставила жирну крапку. Завдяки цій перемозі Арсенал відірвався від Юве на три очки.