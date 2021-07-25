Жіноча команда Кривбасу ефектним роликом презентувала новачка з Бразилії
14:19 - Читать на русском
Бразильська нападниця Габріела Зідой офіційно приєдналась до Кривбасу.
Габріела Зідой (Габі) перейшла до Кривбасу з португальського Атлетіко Феменіно, інформує офіційний сайт клубу. Нападниця виступатиме під 8 номером.
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Криворожці досить ефектно представили свою нову гравчиню – Габі продемонструвала свої навики у фристайлі, перебуваючи поруч із водоспадом.
У минулому сезоні бразилійка провела 14 матчів, записавши до свого активу 10 голів. Габі встигла пограти за Віллу Нову, Серру Фемініно та Бенфіку.
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